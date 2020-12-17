В Киеве коронавирус диагностировали у более 1,5 тыс. человек, выздоровели 876 пациентов

От осложнений ковида умер 31 человек.

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено 1512 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 53 медика.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Еще 1512 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. В общем коронавирус унес жизни 1662 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 96 672", - написал Кличко в Telegram-канале.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявлено в Деснянском (263), Днепровском (253) и Дарницком (195) районах.

Среди заболевших 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Госпитализированы 106 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. В целом коронавирус побороли 30 773 жителя Киева.

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