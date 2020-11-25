Украинка вошла в список 100 женщин года BBC

Анастасия Волкова является основательницей стартапа Flurosat.

Украинка вошла в список 100 женщин года BBC
Фото: Flurosat

Уроженка Украины Анастасия Волкова вошла в перечень 100 наиболее влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии BBC.

Она является основательницей стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграрному бизнесу в разных странах мира.

Сервис работает по подписке и помогает фермерам получать различные данные о состоянии их урожая.

Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем. Система позволяет выявить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.

Летом этого года издание MIT Technology Review (журнал, издаваемый Массачусетским технологическим университетом, одним из самых престижных технических вузов мира - Ред.) включил Волкову в список новаторов в возрасте до 35 лет.

Flurosat частично создается в Украине - здесь работает команда разработчиков проекта. Сама же Анастасия Волкова после того, как получила высшее образование в Национальном авиационном университете в Киеве, впоследствии получила степень магистра в Варшавском технологическом университете, а в 2015 году переехала в Австралию, чтобы заниматься наукой.

В 2018 году она защитила докторскую диссертацию в местном Сиднейском университете.

Сейчас услугами Flurosat пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

Напомним, уроженка Украины Виктория Спарц прошла в палату Конгресса США от штата Индиана. Спарц родилась в Носовке на Черниговщине, переехала в США в 2000 году.

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