На Киевщине задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало"

В загородном доме в Киевской области полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Магало". Сейчас 46-летний уроженец Грузии помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в июле 2020 года мужчине было отказано в получении гражданства Украины. После этого он исчез из поля зрения спецслужб.

"Магало" уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник были осуждены за совершение на территории Киевщины вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов США .

Злоумышленник был задержан в результате спецоперации 31 октября.

"Сейчас «вор в законе» по кличке «Магало» помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины", - отмечают в полиции.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в мире насчитывается около 450 "воров в законе", в Украине осели 10%.