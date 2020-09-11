В Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки

В Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки

Киевские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу на берегу реки. Мужчина пришел к знакомой супружеской паре и спровоцировал конфликт, в ходе которого ударил женщину и сделал выстрел из ружья в сторону мужчины. По факту хулиганства следователи открыли уголовное производство.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы неизвестный ударил женщину и выстрелил в сторону ее мужа из предмета, похожего на охотничье ружье. Для документирования события на место преступления немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

В ходе отработки данного события правоохранители выяснили, что мужчина пришел к супругам, временно проживающим на территории одного из островов столичной Троещины, и спровоцировал конфликт. 

Женщина пыталась прекратить ссору, за что злоумышленник ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но, к счастью, не попал. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. С привлечением спецназа столичного КОРДа и полка полиции особого назначения № 1, а также работников речной полиции злоумышленника задержали на том же острове.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет, а неподалеку нашли ружье. Все изъятое направлено на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Деснянского управления полиции объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы. 

В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства и причины конфликта.

Как сообщала KV, полиция устанавливает обстоятельства ранения из пистолета мужчины в Оболонском районе столицы. Событие произошло в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском в результате конфликта. Пострадавшего доставили в больничное учреждение. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Фото: столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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