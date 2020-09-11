В Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки
Киевские правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу на берегу реки. Мужчина пришел к знакомой супружеской паре и спровоцировал конфликт, в ходе которого ударил женщину и сделал выстрел из ружья в сторону мужчины. По факту хулиганства следователи открыли уголовное производство.
Об этом
По спецлинии 102 поступило сообщение о том, что в Деснянском районе столицы неизвестный ударил женщину и выстрелил в сторону ее мужа из предмета, похожего на охотничье ружье. Для документирования события на место преступления немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
В ходе отработки данного события правоохранители выяснили, что мужчина пришел к супругам, временно проживающим на территории одного из островов столичной Троещины, и спровоцировал конфликт.
Женщина пыталась прекратить ссору, за что злоумышленник ударил ее ружьем по голове, а в сторону мужа выстрелил, но, к счастью, не попал.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого. С привлечением спецназа столичного КОРДа и полка полиции особого назначения № 1, а также работников речной полиции злоумышленника задержали на том же острове.
Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет, а неподалеку нашли ружье. Все изъятое направлено на экспертизу.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Деснянского управления полиции объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.
В ходе досудебного расследования выясняются все обстоятельства и причины конфликта.
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Фото: столичная полиция