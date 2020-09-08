Один из самых известных дикторов Украины Николай Козий умер

Его голосом "звучали" десятки популярных телесериалов и программ.

Один из самых известных дикторов Украины Николай Козий умер
Фото: скрін відео

7 сентября скончался один из самых известных украинских дикторов, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий. Ему было 79 лет.

О смерти Николая Козия сообщил руководитель "Общественного радиовещания", генеральный продюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин.

"Умер Николай Козий - легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин в фейсбуке.

Николай Козий родился 19 июня 1941 года. Его считали одним из лучших украинских радиодикторов.

Николай Козий озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Озвучил множество аудиокниг, десятки популярных телесериалов и программ. В частности, Козий участвовал в дублировании и озвучивании фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо" и др.

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