За сутки в Киеве обнаружили 280 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 280 новых случаев коронавируса. Всего в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети. Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян", - сказал он.

Кличко уточнил, что за сутки заболели 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 7 девочек от 8 месяцев до 17 лет, а также 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и 9 мальчиков от 2 лет до 12. Заболели в том числе и 14 медиков. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73. В Соломенском - 35. И в Деснянском районе - 34 случая.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные - на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4 553 жителя Киева .

"Угроза не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!" - отметил Кличко.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 2 430 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро 3 сентября в Украине - 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели.