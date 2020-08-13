В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы у человека.

Об этом информирует Центр общественного здоровья.

"7 июля 2020 года в областной лабораторный центр поступило сообщение о случае подозрения на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа 2020 года у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. Только 7 августа 2020 года больной обратился к семейному врачу", - говорится в сообщении.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины выделила ДНК возбудителя сибирской язвы методом ПЦР.

"Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге", - информируют в ЦОС.

Сибирская язва (Anthrax) - особо опасная острая инфекционная болезнь, вызываемая спороносной палочкой сибирской язвы Bacillus anthracis, протекает в зависимости от места внедрения возбудителя, в кожной или генерализованной (кишечной, легочной, септической) форме.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, путем укусов кровососущих насекомых.

Сибирка не передается от человека к человеку. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.