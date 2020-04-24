В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2.7 млн. Зарегистрировано почти 191 000 летальных исходов, из них около 49 000 - в США .

Выздоровели 738 486 человек, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболевших COVID-19 из официальных источников разных стран.

США находятся на первом месте по заболеваемости - там коронавирус подтвержден у 869.1 тыс. человек. В Испании заболели более 213 000, в Италии - свыше 189 000. Во Франции подтвердилсь почти 160 000 случаев заболевания, а в Германии - более 153.1 тыс.

На втором месте после США по смертности от COVID-1 - Италия (25 549 летальных случаев). В Испании умерли более 22 000, во Франции - почти 22 000, в Великобритании - свыше 18 000.

Рекордсменом по количеству тех, кто поборол коронавирус, является Германия (103 300). В Испании вылечились почти 90 000 человек, в США - свыше 80 000, а в Китае - почти 78 000.

Согласно с данными Worldometers, в Йемене выздоровел единственный человек, у которого диагностировали COVID-19. Активных случаев заболевания в стране больше нет.

Кроме того, выздоровели все 15 пациентов с коронавирусом в островном государстве Сент-Люсия в Карибском море.

Фото: worldometers.info/coronavirus

В Бурунди, где ранее сообщалось о закрытии всех активных случаев, появились новые заболевшие. Там проходят лечение шесть пациентов с COVID-19.

Напомним, что ранее в Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных.

Вторым таким местом стал остров Сен-Бартелеми в Карибском море.