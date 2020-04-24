В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.

В островном государстве Сент-Люсия выздоровели все заболевшие.

В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.
Фото: facebook/Слуга Народу

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 2.7 млн. Зарегистрировано почти 191 000 летальных исходов, из них около 49 000 - в США.

Выздоровели 738 486 человек, говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию о заболевших COVID-19 из официальных источников разных стран.

США находятся на первом месте по заболеваемости - там коронавирус подтвержден у 869.1 тыс. человек. В Испании заболели более 213 000, в Италии - свыше 189 000. Во Франции подтвердилсь почти 160 000 случаев заболевания, а в Германии - более 153.1 тыс.

На втором месте после США по смертности от COVID-1 - Италия (25 549 летальных случаев). В Испании умерли более 22 000, во Франции - почти 22 000, в Великобритании - свыше 18 000.

Рекордсменом по количеству тех, кто поборол коронавирус, является Германия (103 300). В Испании вылечились почти 90 000 человек, в США - свыше 80 000, а в Китае - почти 78 000.

Согласно с данными Worldometers, в Йемене выздоровел единственный человек, у которого диагностировали COVID-19. Активных случаев заболевания в стране больше нет.

Кроме того, выздоровели все 15 пациентов с коронавирусом в островном государстве Сент-Люсия в Карибском море.

Фото: worldometers.info/coronavirus

В Бурунди, где ранее сообщалось о закрытии всех активных случаев, появились новые заболевшие. Там проходят лечение шесть пациентов с COVID-19.

Напомним, что ранее в Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных.

Вторым таким местом стал остров Сен-Бартелеми в Карибском море.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмыВ Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмы
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек
В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончалисьВ Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались
Во Львове во время вооруженного нападения застрелили человекаВо Львове во время вооруженного нападения застрелили человека
В Киеве за сутки выявили коронавирус еще у 97 человекВ Киеве за сутки выявили коронавирус еще у 97 человек
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерлиВ одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Число жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс. человекЧисло жертв коронавируса в мире превысило 170,3 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на дваКоличество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости