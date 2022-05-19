Экс-жена Дзидзьо Slavia рассказала о тяжелом прощании с близким человеком: "Говорим спасибо..."

Славия, Ярослава Хома

Артистка высказалась о своих эмоциях после почтения памяти.

Бывшая жена известного исполнителя и шоумена Дзидзьо певица Slavia (Ярослава Притула) продолжает оставаться в родной стране и поддерживать пострадавших украинцев от роSSийской агрессии. Также недавно певица рассказала о прощании с близким знакомым и героем.

Как известно, 6 марта, во время обстрелов роSSийской армией мирного населения в Ирпене погиб украинский актер Паша Ли.

Славия почтила память погибшего товарища и также появилась на специальном концерте:

«Концерт памяти Паши Ли, который героически погиб во время защиты Ирпеня. Горы – это место силы Паши, чувствуем его присутствие. Говорим спасибо за сына светлой, улыбчивой маме. Герои не умирают. Живее за живых» - пишет Славия под кадрами.

Также недавно артистка выложила в своих Instagram-сторис кадр, на котором показала, что она сейчас в Прикарпатье. Судя по геолокации – в Яремче.

На новой фотографии красотка Slavia запечатлена на прогулке у горной реки, и выглядит просто потрясающе. На ней белые штаны и объемная зеленая кофта с яркими, как будто вышитыми цветами. Длинные роскошные волосы артистки распущены, а на ее лице легкий макияж с яркой помадой и милая улыбка.


Дарина Силина, politeka.net

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