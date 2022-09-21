Екс-дружина Дзідзьо SLAVIA вразила зовнішністю в новому образі: "Насолоджуйся кожною хвилиною..."

Співачка SLAVIA, колишня дружина соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, показалася в новому ефектному образі.

Дзідзьо був одружений з Ярославою Хомою (Притулою) з 2013 по 2021 рік, але зрештою пара вирішила розлучитися. Після цього екс-дружина Михайла активно зайнялася сольною кар'єрою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ярослава розмістила ефектне фото, на якому покрасувалася з яскравим макіяжем, а також новою зачіскою — кучерявим та дещо висвітленим волоссям.

"Кожної хвилини у нас більше минулого, та менше майбутнього. Цінуймо своє теперішнє. Цінуй все, що маєш. Живи! Поки живий. Надихайся і надихай! Твори! Люби! Насолоджуйся кожною хвилиною, яку дав тобі Господь???", — закликала SLAVIA українців.

Шанувальники у коментарях одразу ж засипали артистку компліментами, називаючи її красунею та королевою.

Відзначимо, раніше Ярослава нарвалася на критику через образ для виступу. Тоді співачка вийшла на сцену у шкіряній міні-спідниці та чорному жакеті й доповнила лук босоніжками на шпильці. Деякі шанувальники розкритикували її зовнішній вигляд, вважаючи, що SLAVIA вийшла до публіки в образі вуличної дівки з 90-х.