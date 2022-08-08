Екс-дружина Дзідзьо SLAVIA посеред ночі похизувалася новим образом: "Не можу заснути..."

Співачка SLAVIA, колишня дружина соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, підкорила новим концертним образом.

О пів на четверту ночі співачка не могла заснути та вирішила поділитися з шанувальниками ефектними кадрами, зробленими після концерту у Львові, та подякувати їм за увагу.

Цього разу Ярослава Притула на своїй сторінці в Instagram розмістила фото, на якому постала в ефектному концертному образі з відкритим животом, вирізами та ланцюгами на стегнах та зі шнурівкою в зоні декольте.

"Не можу заснути. Дякую всім, хто прийшов на концерт. Разом до перемоги??", — лаконічно підписала світлину SLAVIA.

Шанувальники в коментарях захоплюються вродою співачки: "Супер красуня ??", "Дуже красива? Мирної доброї ночі".

У сторіс колишня дружина Дзідзьо також розмістила фото з розкішним букетом квітів.

Відзначимо, раніше SLAVIA ефектно долучилася до флешмобу на підтримку першої леді України Олени Зеленської. Ярослава, позуючи на тлі мальовничого водоспаду Дівочі Сльози в Яремче, повторила зухвалу позу дружини Володимира Зеленського для Vogue, яка серед частини суспільства викликала шквал критики.