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2019-11-26
Судья из Новоукраинки погиб во время пожара
Пожар могло повлечь курение в постели.
Фото: novoukr-pravda.at.ua
В городе Новоукраинка Кировоградской области на пожаре погиб судья.
Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В Новоукраинке в жилом доме спасателями после пожара был обнаружен труп мужчины, 1973 года рождения, работал судьей местного суда.
По предварительным данным, смерть наступила из-за удушения угарным газом. Пожар могло повлечь курение в постели.
Начато досудебное расследование. Проверяют другие версии.
По данным кропивницкого издания CBN, погибший - судья Новоукраинского райсуда Владимир Шепетько.
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