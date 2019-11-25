Троих детей госпитализировали после отравления газом в Донецкой области

В Донецкой области трое детей отравились природным газом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Калиновка днем в субботу, 23 ноября.

“В одном из жилых домов села обнаружили троих детей в возрасте 13, 4 и 3 года с признаками отравления”, - говорится в сообщении.

Детей госпитализировали с диагнозом острое отравление природным газом средней степени тяжести.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в Днепропетровской области от отравления угарным газом погибли четыре человека. Среди погибших - несовершеннолетний ребенок.