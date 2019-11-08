Во Франции умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон
Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды.
6 ноября во Франции в 68-летнем скончался легендарный модельер Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщается на сайте дома моды Louis Vuitton со ссылкой на президента компании Майкла Берка.
«Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками», - сказано в сообщении.
Причина смерти модельера не сообщается.
Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника.
Выражение «секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются..», — было одним из его любимых.
В доме моды также отметили, что опыт и страсть Патрика-Луи к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий.
В 1990 году Патрик-Луи занял пост главы подразделения специальных заказов. Основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.
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