?Полиция задержала подозреваемого в покушении на бизнесмена во Львове

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Полиция задержала в Тернопольской области мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена во Львове в мае 2019 года.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что в расследовании были задействованы сотрудники уголовного розыска, следствия и другие специалисты. После проведения оперативных мероприятий и экспертиз была установлена личность злоумышленника - им оказался 49-летний житель Мостисского района Львовской области.

Сотрудники полиции задержали его 29 октября в Тернопольской области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 Уголовного кодекса (покушение на преступление) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство).

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 15 мая на улице Трускавецкой во Львове во время движения взорвался легковой автомобиль MW X6. Как рассказал владелец, взрыв произошел под его авто, когда он ехал. В результате взрыва никто не пострадал, только автомобиль получил повреждения.

По данным правоохранителей, взорванный автомобиль BMW X6 принадлежит местному застройщику Олегу Манзию, который является директором и учредителем компании "Парус Девелопмент".