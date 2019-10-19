В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ

Потенциальная угроза загрязнения окружающей среды устранена.

В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ
Фото: Пресс-центр СБУ

В городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины обнаружила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины, была проведена проверка места происшествия.

"Совместная комиссия в составе представителей Службы безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем 500 раз. По заключению профильных экспертов, возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению. Учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского торгового порта, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу", - говорится в сообщении.

Сейчас опасное оборудования до утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию. Для устранения потенциальной угрозы на предприятии проведена дополнительная дезактивация. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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