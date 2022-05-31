Михаил Поплавский подарил дорогое оборудование для Института сердца

Ректор Университета культуры остается в Киеве и помогает приближать победу.

Михаил Поплавский посетил Национальный институт сердца и подарил 8 мониторов пациента еPM15 производства «Mindray» для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами. Здесь также спасают наших защитников, получивших ранения на передовой. Сообщение об этом появилось на странице Института сердца в Facebook.

«Выражаем нашу благодарность Михаилу Поплавскому за гуманитарную помощь в виде 8 кардиомониторов Mindray EPM-15 с центральной станцией для диагностики и лечения пациентов с острыми инфарктами и раненых в результате военной агрессии россии против Украины», – отмечено в посте на официальной странице Института.

«Михаил Михайлович оказал благотворительную помощь нашему институту, подарил восемь реанимационных кардиомониторов, которые уже установлены вместе с центральной станцией в отделении острого коронарного синдрома и инфаркта. С их помощью мы спасаем жизнь наших пациентов. Это дорогой подарок в наше время, мы это очень ценим», – сказал директор Института сердца, знаменитый кардиохирург Борис Тодуров.

«Кто если не мы ! Спасибо, что вы есть - гений украинской и мировой медицины!», – ответил ему Михаил Поплавский.

Также Тодуров в благодарственном письме Михаилу Поплавскому отметил, что в это сверхсложное для Украины время такая поддержка является очень важной учреждению, как объекту критической инфраструктуры, которая продолжает оказывать медицинскую помощь в условиях военного положения, в том числе и пострадавшим в результате вооруженной агрессии россии против Украины для организации предоставления услуг в сфере здравоохранения, которые крайне необходимы в настоящее время.

«В это сверхсложное для Украины время, когда десятки тысяч жителей подверглись смертоносным бомбардировкам со стороны россии и пострадали, разрушена инфраструктура городов страны, культурные и исторические памятники уничтожены, повреждены и разрушены учреждения здравоохранения – поддержка и помощь для украинцев очень важна и необходима. Оказывая помощь, вы даруете не просто материальные ценности, а даете надежду, что вместе мы преодолеем какие-либо невзгоды. Мы благодарим вас за помощь и поддержку, за то, что оказались рядом в нужный момент», – говорится в официальном письме.

Ректор уверен, что в условиях войны общество должно быть единым как никогда и вместе бороться на всех фронтах – политическом, военном, медицинском, образовательном, культурном и других . Многие сотрудники, преподаватели и студенты вуза с первых дней войны записались в ряды терробороны, вступили в ВСУ. Университет культуры перечислил для армии миллион гривен. А Поплавский от себя лично передал ВСУ– автомобили, тепловизоры, цифровые радиостанции Motorola и т.д.