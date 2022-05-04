Пока идет война: как в США прошел бал института костюма Met Gala 2022

Полномасштабная война РоSSии против украинского народа длится уже 70-й день, но за пределами Украины жизнь продолжает идти своим чередом. Так, в Нью-Йорке прошел бал института костюма Met Gala - одно из крупнейших событий в мире моды.

На красную дорожку в Нью-Йорке вышли крупнейшие мировые звезды в роскошных и причудливых нарядах. Ежегодная благотворительная вечеринка собирает миллионы долларов для Института костюма Метрополитен-музея, а столики для гостей стоят до 300 000 долларов, информирует Апостроф .

В этом году темой бала была "Антология моды в Америке", в частности - "Золотой век" (период быстрого экономического роста США в конце 19 века). Посмотрите, как выглядели знаменитости на красной дорожке.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

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Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2022 в образе Мэрилин Монро, со свежеокрашенными светлыми волосами и в культовом платье, которое когда-то носила голливудская актриса. Вместе с новым бойфрендом Питом Дэвидсоном Ким вышла на красную дорожку в точно таком же платье от Жана Луи, в котором Монро пела "С днем рождения, мистер президент" Джону Кеннеди во время празднования его 45-летия в 1962 году.

Ким Кардашьян

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Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер выбрала свадебное платье с фатой и белой бейсболкой, которую надела козырьком назад.

Билли Айлиш

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Билли Айлиш впечатлила гостей вечера глубоким декольте.

Билли Айлиш

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Хиллари Клинтон

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Модель Белла Хадид

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Модель Ирина Шейк

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Модель Наоми Кэмпбелл

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Актриса Тесса Томпсон

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Певица Алиша Кис

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Бруклин Бэкхем с женой Николой

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Илон Маск с мамой Мэй

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Модель Кейт Мосс с дочерью Лилой, которая пошла по ее стопам

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Актриса Сара Джессика Паркер

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Певица Лиззо

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Кендал Дженнер

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Актриса Джулиана Мур

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Модель Эмили Ратаковски, которая родила год назад

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Модель Кая Гербер - дочь Синди Кроуфорд

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Модель и актриса Кара Делевинь

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Певица Оливия Родриго

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Певица Гвен Стефани

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Рокер Ленни Кравиц

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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна

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Анна Винтур - главный редактор Vogue

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Джаред Лето и модельер Алессандро Микеле оделись идентично

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Модель Джиджи Хадид

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Модель Хейли Бибер - жена Джастина Бибера

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Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли

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