Пока идет война: как в США прошел бал института костюма Met Gala 2022

Полномасштабная война РоSSии против украинского народа длится уже 70-й день, но за пределами Украины жизнь продолжает идти своим чередом. Так, в Нью-Йорке прошел бал института костюма Met Gala - одно из крупнейших событий в мире моды.

На красную дорожку в Нью-Йорке вышли крупнейшие мировые звезды в роскошных и причудливых нарядах. Ежегодная благотворительная вечеринка собирает миллионы долларов для Института костюма Метрополитен-музея, а столики для гостей стоят до 300 000 долларов, информирует Апостроф.

В этом году темой бала была "Антология моды в Америке", в частности - "Золотой век" (период быстрого экономического роста США в конце 19 века). Посмотрите, как выглядели знаменитости на красной дорожке.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Фото: Getty Images

Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2022 в образе Мэрилин Монро, со свежеокрашенными светлыми волосами и в культовом платье, которое когда-то носила голливудская актриса. Вместе с новым бойфрендом Питом Дэвидсоном Ким вышла на красную дорожку в точно таком же платье от Жана Луи, в котором Монро пела "С днем рождения, мистер президент" Джону Кеннеди во время празднования его 45-летия в 1962 году.

Ким Кардашьян
Фото: Getty Images
Кайли Дженнер
Фото: Getty Images

Кайли Дженнер выбрала свадебное платье с фатой и белой бейсболкой, которую надела козырьком назад.

Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Билли Айлиш впечатлила гостей вечера глубоким декольте.

Билли Айлиш
Фото: Getty Images
Хиллари Клинтон
Фото: Getty Images
Модель Белла Хадид
Фото: Getty Images
Модель Ирина Шейк
Фото: Getty Images
Модель Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty Images
Актриса Тесса Томпсон
Фото: Getty Images
Певица Алиша Кис
Фото: Getty Images
Бруклин Бэкхем с женой Николой
Фото: Getty Images
Илон Маск с мамой Мэй
Фото: Getty Images
Модель Кейт Мосс с дочерью Лилой, которая пошла по ее стопам
Фото: Getty Images
Дочь Стива Джобса Ева
Фото: Getty Images
Актриса Сара Джессика Паркер
Фото: Getty Images
Певица Лиззо
Фото: Getty Images
Кендал Дженнер
Фото: Getty Images
Актриса Джулиана Мур
Фото: Getty Images
Модель Эмили Ратаковски, которая родила год назад
Фото: Getty Images
Модель Кая Гербер - дочь Синди Кроуфорд
Фото: Getty Images
Модель и актриса Кара Делевинь
Фото: Getty Images
Певица Оливия Родриго
Фото: Getty Images
Певица Гвен Стефани
Фото: Getty Images
Рокер Ленни Кравиц
Фото: Getty Images
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер снова беременна
Фото: Getty Images
Анна Винтур - главный редактор Vogue
Фото: Getty Images
Джаред Лето и модельер Алессандро Микеле оделись идентично
Фото: Getty Images
Модель Джиджи Хадид
Фото: Getty Images
Модель Хейли Бибер - жена Джастина Бибера
Фото: Getty Images
Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли
Фото: Getty Images

 


Наталья Лавринец, Апостроф

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