Пока идет война: как в США прошел бал института костюма Met Gala 2022
Полномасштабная война РоSSии против украинского народа длится уже 70-й день, но за пределами Украины жизнь продолжает идти своим чередом. Так, в Нью-Йорке прошел бал института костюма Met Gala - одно из крупнейших событий в мире моды.
На красную дорожку в Нью-Йорке вышли крупнейшие мировые звезды в роскошных и причудливых нарядах. Ежегодная благотворительная вечеринка собирает миллионы долларов для Института костюма Метрополитен-музея, а столики для гостей стоят до 300 000 долларов, информирует
В этом году темой бала была "Антология моды в Америке", в частности - "Золотой век" (период быстрого экономического роста США в конце 19 века). Посмотрите, как выглядели знаменитости на красной дорожке.
Ким Кардашьян появилась на Met Gala 2022 в образе Мэрилин Монро, со свежеокрашенными светлыми волосами и в культовом платье, которое когда-то носила голливудская актриса. Вместе с новым бойфрендом Питом Дэвидсоном Ким вышла на красную дорожку в точно таком же платье от Жана Луи, в котором Монро пела "С днем рождения, мистер президент" Джону Кеннеди во время празднования его 45-летия в 1962 году.
Кайли Дженнер выбрала свадебное платье с фатой и белой бейсболкой, которую надела козырьком назад.
Билли Айлиш впечатлила гостей вечера глубоким декольте.