В Мексике картель отбил у полиции сына наркобарона Эль Чапо

Наркокартель окружил полицию и фактически взял город в осаду.

В Мексике картель отбил у полиции сына наркобарона Эль Чапо
Горящие автомобили в Кулиакане после столкновений полиции и наркокартеля
Фото: EPA / Scanpix / LETA

В Мексике вооруженные бандиты отбили у силовиков сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо ("Коротышка").

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что полицейские после перестрелки в городе Кулиаканарестовала Овидио Гусмана Лопеса - одного из сыновей Эль Чапо. Однако, почти сразу Гусмана-младшего отпустили - после того как наркокартель окружил полицию и фактически взял город в осаду.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо рассказал, что 17 октября военизированный патруль Национальной гвардии подвергся нападению людей, засевших в одном из домов в Кулиакане. Войдя в дом, полицейские арестовали Овидио Гусмана Лопеса. Однако, патруль из 30 человек был окружен боевиками наркокартеля и принял решение уйти без арестованного, чтобы не подвергать опасности жизни полицейских и восстановить спокойствие в городе.

Тем временем, местные жители размещают в соцсетях фото и видео перестрелок, а также пикапов с крупнокалиберными пулеметами и людьми в масках, патрулирующими улицы.

Напомним, Эль Чапо, чей картель "Синалоа" когда-то был признан самым влиятельным наркосиндикатом в мире, в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к пожизненному тюремному заключению.

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