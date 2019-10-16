Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе

В прошлом году Ву Нгок Хуй судился за свое имя, поскольку его записали неправильно.

Гражданин Вьетнама Ву Нгок Хуй, который в прошлом году судился из-за своего имени, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете. Об этом сообщает "Думская".

Ву Нгок Хуй выбрал темой диссертации «Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи». Защита состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта.

Фото: dumskaya

Фото: dumskaya

Теперь Ву Нгок Хуй получил ученую степень кандидата технических наук.

Напомним, год назад Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск Ву Нгок Хуя, который требовал правильно указать его имя по-украински в дипломе Одесского национального политехнического университета.

Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy, что в украинском виде на жительство транслитерировалось как Ву Нгок Хуй. Однако в университет его зачислил по визе на въезд в Украину, где имя записали с ошибкой — Хыу, после чего этот вариант указали в дипломе.

Отметим, что Хуй - это личное имя иностранца, его фамилия — Ву, а Нгок — это так называемое среднее имя, которое выбирается родителями из довольно узкого круга.