ВАКС избрал для подозреваемого в хищении $20 млн экс-нардепа Березкина меру пресечения в виде залога 15 млн гривен
Суд также отказался обязать его носить электронный браслет.
Высший антикоррупционный суд избрал 15 млн гривен залога как меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Станислава Березкина, подозреваемого в хищении 20 млн долларов Ощадбанка.
Об этом "Українським Новинам" сообщила его адвокат Анжелика Моисеева.
"Суд избрал залог 14 млн 983 тыс гривен. Также суд возложил обязанности: не отлучатся из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора и суда, сообщать детективу и суду о смене своего места проживания, воздержаться от общения с некоторыми свидетелями по делу и сдать на хранение заграничный паспорт", - сказала она.
При этом суд отказался обязать Березкина носить электронный браслет.
Это решение не подлежит обжалованию.
Адвокат подчеркнула, что суд не услышал доводы стороны защиты и встал полностью на сторону обвинения.
"Я это (решение) расцениваю как ужасное событие. Суд не услышал сторону защиты и встал полностью на сторону обвинения. Защита говорила, что нужно быть разумным при определении залога и обязанностей. Практически все, что просила прокуратура, суд удовлетворил", - возмутилась адвокат.
Моисеева считает, что данное дело является хозяйственным спором и вообще не должно рассматриваться в уголовном порядке.
"Мы считаем, что это дело - абсолютно хозяйственный процесс, хозяйственные взаимоотношения. Судебные решения по этим отношениям уже приняты специализированными судами. Они уже разобрались и приняли свои решения. При чем здесь уголовная составляющая?" - резюмировала адвокат.
Напомним, в конце августа правоохранители возобновили следствие по делу экс-нардепа Березкина.
Дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро. Речь идет о непогашенном кредите в размере 20 млн долларов, привлеченном группой компаний "Креатив", бенефициаром которой до 2016 года являлся Березкин. По этому делу были задержаны 10 человек, в том числе сын нардепа Максим Березкин и топ-менеджер "Ощадбанка" Ирина Земцова. Дочь нардепа Виктория уехала в Монако.
Сам Березкин считает дело политически ангажированным.
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