В Грузии умер композитор Гия Канчели, автор музыки к "Кин-дза-дза" и "Мимино"

В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем.

В Грузии умер композитор Гия Канчели, автор музыки к "Кин-дза-дза" и "Мимино"
Гия Канчели
Фото: klops

На 85 году жизни в Тбилиси скончался грузинский композитор Гия Канчели, который написал музыку к фильмам Георгия Данелии и спектаклям Роберта Стуруа.

Об этом сообщил грузинский "Первый канал".

Самая известная его музыка – к фильмам Данелии "Кин-дза-дза" и "Мимино".

Композитор серьезно болел в последнее время.

Гия Канчели окончил Тбилисский государственный университет в 1959 году по специальности геология. Получив диплом, он продолжил учебу на Композиционном факультете Тбилисской консерватории, которую он окончил в 1963 году. С 1972 года работал музыкальным руководителем в Государственном академическом театре им. Шота Руставели. В 1979 году он стал секретарем Союза композиторов Грузии.

Композитор написал семь симфоний, за одну из которых (Четвертая симфония «Памяти Микеланджело») получил Государственную премию СССР в 1977 году.

Кроме того, Канчели крайне отрицательно относился к политике Путина и поддерживал Украину. По его словам, события, связанные с Украиной, заставили его пересмотреть многие убеждения, поэтому он долгие годы не посещал РоSSию.

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