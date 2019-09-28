В Киевской области за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года

Суд арестовал его с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

В Киевской области за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года
Фото: СС0 Public Domain

Киевские правоохранители задержали детского тренера по мини-футболу, в отношении которого в 2015 году было открыто уголовное производство о развращении несовершеннолетних. Об этом в субботу сообщается на сайте столичной полиции.

Задержание произошло еще 26 сентября.

Мужчина четыре года скрывался от полиции под чужими именами и менял адреса проживания.

"Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 года он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате", – говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства о причастности фигуранта к приступлению и направили материалы в суд. Однако злоумышленник, чтобы избежать наказания, скрывался под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания.

26 сентября во время оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории Киевской области.

Суд арестовал его с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен.

Обвиняемый в развращении несовершеннолетних
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua
Обвиняемый в развращении несовершеннолетних

 

Напомним, ранее Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов. По мнению президента, законопроект не содержит четко определенного порядка применения химической кастрации. Кроме того, глава государства считает, что создание реестра педофилов нарушит закон о защите персональных данных.

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