Француженка нашла у себя на кухне шедевр эпохи Проторенессанса

Цена картины может достичь 6 млн евро на аукционе.

В городе Компьень, недалеко от Парижа пожилая француженка нашла у себя на кухне картину "Осмеяние Христа" эпохи Проторенессанса, которая ранее считалась безвозвратно утерянной. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: theguardian

Картина висела прямо над плитой для приготовления пищи. Француженка думала, что это старая религиозная икона и решила выяснить ее стоимость. Оказалось, что это шедевр эпохи Проторенессанса. Специалисты утверждают, что автор картины флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке.

Картина "Осмеяние Христа" входит в серию из восьми работ, изображающих распятие и страсти Христовы.

Французский искусствовед Эрик Тюркин утверждает, что в подлинности картины нет никаких сомнений.

На данный момент работа проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить ее принадлежность к Чимабуэ. Работу выставят на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что ее цена может достичь 6 млн евро.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники Лувра и филиала музея в Абу-Даби заявляли, что не могут найти картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира". В июне сообщалось, что ее обнаружили на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

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