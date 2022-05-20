"Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал": ирландец рассказал, как помогает Украине

"Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал": ирландец рассказал, как помогает Украине

Ирландец приехал в Украину и работает волонтером в Одессе, помогая украинцам.

Как передает "Телеграф", он рассказал, что уже месяц, как занимается волонтёрством.

"У меня была возможность помочь деньгами, а также было свободное время. Я приехал сюда, чтобы быть волонтером и помочь людям", — рассказывает иностранец.

Он не жалеет, что приехал в Украину и он уверен, что в войне Украина победит.

Дома у него остались родители, братья и сестры. Он планирует еще пробыть в Украине пару месяцев.

"Я рад, что могу хоть немного помочь. Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал", — добавил ирландец.


Алексей Ионов, politeka.net

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