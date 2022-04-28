Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе

Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Украины Анна Богдан уехала за пределы Украины. Некоторое время она и экс-"Холостяк" Михаил Заливако провели на западе страны, а сейчас турагент находится в Великобритании.

Победительница “Холостяк“ Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе

Победительница 11-го сезона романтического проекта “Холостяк“ делится кадрами из своей новой жизни. Девушка воспользовалась упрощенной системой получения визы Великобритании для украинцев на время войны.

Сейчас Анна Богдан находится в портовом городе Кардифф на южном побережье Уэльса. Это вовсе не маленькая деревушка в недрах страны, а развитый город с современными центрами, оперными театрами, Русалочьей пристанью, брендовыми магазинчиками и многим другим.

Видимо, победительница шоу "Холостяк" остановилась у знакомых. Михаил Заливако, скорей всего, не смог составить ей компанию, ведь мужчинам призывного возраста запрещен выезд за пределы Украины во время военного положения.

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Публикация от Анна Богдан | Холостяк 11 ? (@hannastorozhuk)

Напомним, экс-“Холостяк“ Иракли Макацария сделал предложение своей 19-летней возлюбленной.


Анастасия Березовская, Тудей

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