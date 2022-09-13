Переможниця "Холостяка" Богдан зі зброєю в руках вразила зізнанням: "Виробляється адреналін"

Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан посетила тир и продемонстрировала свое умение стрельбы из оружия.

Так, у Instagram-stories Анна Богдан показала одне із хобі.

На кадрах знято, як дівчина стріляє по мішенях. Біля неї стоїть інструктор.

Богдан зізналася, що за своє життя стріляла із різної зброї.

"Цікаві почуття і трохи виробляється адреналін", - зазначила вона.

Після того, як Ганна Богдан перемогла у "Холостяку", вони з Михайлом Заливаком були нерозлучними. Одразу після закінчення проекту пара почала жити разом, подорожувати та зніматися у романтичних фотосесіях. Фанати підозрювали, що не за горами та весілля. Але не тут було. На початку літа дівчина заявила, що у них із харківським бізнесменом все скінчено.

Що підштовхнуло закоханих на такий крок, Богдан не розкривала. Проте, українці самі зробили висновки. Дехто припустив, що весь цей рік парочка просто грала на публіку заради піару, а їхні стосунки нібито були фальшивими. Фоловери припустили, що Ганна та Михайло жили за контрактом, які вже закінчився і відповідно кохання пройшло.