Зірка "Сватів" Кошмал вразила провокаційною заявою про розрив стосунків: "Тому я виріширила..."

Анна Кошмал

Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", наважилася на серйозні зміни.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила своє чорно-біле фото та пост із гучним заголовком.

"Я розриваю стосунки… Коли, як не цього року, позбуватися всього токсичного? Тому я виріширила на цей новий рік розірвати свої нездорові стосунки із систематичним новорічним переїданням. Цього року все інакше. Навіть замість шампанського поставлю на стіл комбучу (вона дуже корисна до речі), українські виробники розливають її в святкові винні пляшки??", — пише Ганна Кошмал.

Акторка пояснила, що зараз читає різні думку: хтось пише, що олів’є та шуба — спадок радянщини, а хтось не уявляє свою новорічну ніч без цих салатів. Тому вона запитала в підписників, якої вони думки про це, яким бачать свій новорічний стіл цього року та що збираються готувати. Крім того, Анна вибачилася за заяву про "розрив стосунків".

"P.S.: вибачте за гучний заголовок, це перший і останній раз))", — додала Кошмал.

Українці в коментарях зізнаються, що цьогоріч на тлі повномасштабної війни святкового настрою особливо немає:

"Мені не до нового року. Таке відчуття, що цього свята для мене вже немає. Єдине бажання, щоб закінчилася війна. Більше нічого. ?";

"Боже, аж не віриться ,що знову Новий Рік. Таке враження, що це досі триває зима та, яка змінила все наше життя??Хочеться вірити, що наступний рік буде зовсім іншим. Без виття сирен та ракет".

Анна Кошмал


Тарас Галушко, politeka.net





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