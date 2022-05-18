Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением: "Продолжает себя закапывать"

Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением: "Продолжает себя закапывать"

Ирина Федишин после скандала с баллами для Польши на "Евровидении-2022" снова нарвалась на критику в соцсетях.

Певицу осудили за ее высказывания в интервью Алине Доротюк. Федишин заявила, что считает представителей ЛГБТ "грешниками".

Ирина призналась, что во время оценивания участников Евровидения-2022 ей было тяжело, ведь певцы из многих стран являются представителями ЛГБТ. Поэтому она пыталась "абстрагироваться" от этого.

"ЛГБТ-сообщество для меня... я что-то не понимаю, для меня это большой грех. Я тех людей не осуждаю, это их жизнь, если им так нравится, но мы будем отвечать перед богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы, мы все разные, мы не святые, все грешат. Вам нравится разрушать себя? Пожалуйста, разрушайте", – заявила артистка.

Украинская травести-дива Монро метко ответила на такое заявление Федишин.

"Вы думали с зашкварами от украинского жюри на Евровидении 2022 все? А нет. Одна из членкинь жюри, которая уже зашкварилась, продолжает себя закапывать. Ирина Федишин, зачем вы соглашались сидеть в жюри самого гейского конкурса в Европе?! Вы не могли не знать о победе той же Кончиты Вурст. Вы оправдываете свою гомофобию духовностью, а на самом деле вы просто невежественная дикарка", — написала Монро в сторис на своей странице в Instagram.

ирина федишин, скрин


Тарас Галушко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажераАнна Неплях впервые показала своего тайного ухажера
"Впервые для нас…": Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры"Впервые для нас…": Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Блок рекламы


Похожие новости
Ирина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешникамиИрина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
"Впервые для нас…": Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры"Впервые для нас…": Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры
"Чего они добились? Презрения!": жители Одесчины делятся пережитым горем после атаки оккупантов"Чего они добились? Презрения!": жители Одесчины делятся пережитым горем после атаки оккупантов
"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве"Начало сильно подбешивать": Тринчер после жизни на западе Украины заметила проблему в Киеве
Глущенко из "Дизель шоу" раскрыла, как ее семья изменится после войны: "Вот такие планы"Глущенко из "Дизель шоу" раскрыла, как ее семья изменится после войны: "Вот такие планы"
Федишин захейтили из-за Польши, "Холостячка" Мишина не выдержала: "Вы стали от этого более счастливыми?"Федишин захейтили из-за Польши, "Холостячка" Мишина не выдержала: "Вы стали от этого более счастливыми?"
Бились до последнего вздоха: в Мариуполе погибла целая семья из "Азова", фотоБились до последнего вздоха: в Мариуполе погибла целая семья из "Азова", фото
Полиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSииПолиция рассказала об уровне преступности в Киеве после вторжения РоSSии
Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"Тина Кароль кардинально изменилась с 24 февраля: фото "до" и "после"
Последние новости
Подгружаем последние новости