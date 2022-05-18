Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением: "Продолжает себя закапывать"

Ирина Федишин после скандала с баллами для Польши на "Евровидении-2022" снова нарвалась на критику в соцсетях.

Певицу осудили за ее высказывания в интервью Алине Доротюк. Федишин заявила, что считает представителей ЛГБТ "грешниками".

Ирина призналась, что во время оценивания участников Евровидения-2022 ей было тяжело, ведь певцы из многих стран являются представителями ЛГБТ. Поэтому она пыталась "абстрагироваться" от этого.

"ЛГБТ-сообщество для меня... я что-то не понимаю, для меня это большой грех. Я тех людей не осуждаю, это их жизнь, если им так нравится, но мы будем отвечать перед богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы, мы все разные, мы не святые, все грешат. Вам нравится разрушать себя? Пожалуйста, разрушайте", – заявила артистка.

Украинская травести-дива Монро метко ответила на такое заявление Федишин.

"Вы думали с зашкварами от украинского жюри на Евровидении 2022 все? А нет. Одна из членкинь жюри, которая уже зашкварилась, продолжает себя закапывать. Ирина Федишин, зачем вы соглашались сидеть в жюри самого гейского конкурса в Европе?! Вы не могли не знать о победе той же Кончиты Вурст. Вы оправдываете свою гомофобию духовностью, а на самом деле вы просто невежественная дикарка", — написала Монро в сторис на своей странице в Instagram.