Адвокат Маси Найем пришел в себя

Украинский адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем, получивший тяжелое осколочное ранение головы и глаза, пришел в себя после медикаментозного сна. Об этом он написал в Facebook .

«Очнулся. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Папка, Костя и родные партнеры компании», – рассказал Найем.

Он добавил, что сейчас больше переживает за своего друга, который до сих пор остается в коме.

Найем подытожил сообщение словами: «Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь».