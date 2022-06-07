Адвокат Маси Найем пришел в себя

И рассказал о последствиях ранения.

Адвокат Маси Найем пришел в себя
© Центр стратегических коммуникаций/Телеграмм

Украинский адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем, получивший тяжелое осколочное ранение головы и глаза, пришел в себя после медикаментозного сна. Об этом он написал в Facebook.

«Очнулся. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Папка, Костя и родные партнеры компании», – рассказал Найем.

Он добавил, что сейчас больше переживает за своего друга, который до сих пор остается в коме.

Найем подытожил сообщение словами: «Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь».


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"Звезда 1+1 Падалко рассказала, на что пошел Нью-Йорк ради Украины: "Беспрецедентное решение мэрии города!"
Блок рекламы


Похожие новости
"Последний большой концерт": кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад"Последний большой концерт": кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад
Джамала призналась, почему не чувствует себя в безопасности за границей: "Даже вне Украины..."Джамала призналась, почему не чувствует себя в безопасности за границей: "Даже вне Украины..."
"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото"Немного воспоминаний": Тринчер показала себя в купальнике после пластической операции, фото
"Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал": ирландец рассказал, как помогает Украине"Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал": ирландец рассказал, как помогает Украине
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением: "Продолжает себя закапывать"Федишин после скандала с "Евровидением" осрамилась новым заявлением: "Продолжает себя закапывать"
"Пришел в гости и увидел жену": житель Днепропетровщины пошел на крайность из-за ревности"Пришел в гости и увидел жену": житель Днепропетровщины пошел на крайность из-за ревности
Семья из Одессы приняла у себя 27 людей, видео: "Вместе помогают ВСУ"Семья из Одессы приняла у себя 27 людей, видео: "Вместе помогают ВСУ"
Жду, чтобы ты пришел живым: Анна Тринчер выпустила песню об украинках, которых война разделила с любимымЖду, чтобы ты пришел живым: Анна Тринчер выпустила песню об украинках, которых война разделила с любимым
Азбука минной безопасности: как правильно вести себя, если увидел минуАзбука минной безопасности: как правильно вести себя, если увидел мину
Последние новости
Подгружаем последние новости