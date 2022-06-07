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2022-06-07
Адвокат Маси Найем пришел в себя
И рассказал о последствиях ранения.
© Центр стратегических коммуникаций/Телеграмм
Украинский адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем, получивший тяжелое осколочное ранение головы и глаза, пришел в себя после медикаментозного сна. Об этом он написал в
«Очнулся. Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Папка, Костя и родные партнеры компании», – рассказал Найем.
Он добавил, что сейчас больше переживает за своего друга, который до сих пор остается в коме.
Найем подытожил сообщение словами: «Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь».
Максим Царук, ZN.ua