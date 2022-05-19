Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"

Артист показал душевные и простые кадры.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы", который с первых дней войны принялся поддерживать украинцев из-за агрессии рф и вторжения на наши земли. Артист не только вступил в тероборону, но еще и начал ездтить по городам, чтобы пообщаться с пострадавшими.

Не раз Вакарчук давал концерты в метро, на улице и просто рядом с военными, чтобы поддержать их. В этот раз артист посетил милую и уютную пекарню, а также сделал памятные кадры с работниками.

«Доброе и уютное утро тебе, Украина, из Донбасса ????» - пишет Вакарчук.

В сети отвечают: «Супер??; Это так приятно, сердце радуется ?; Супер позитив с самого утра))) спасибо ?; Так и победим!!! ??; Какое милое видео?; Донбасс – это Украина!????? Мы обязательно победим! Слава ВСУ! ???????; Святослав, вы прекрасны! Спасибо за Вашу музыку! Спасибо за все, что вы делаете для Украины! Любим вас!; Берегите себя на моей малой семье))».

Как можно увидеть, Вакарчук сейчас активно ездит по Украине, поддерживая боевой дух солдат. Именно такой приказ артист получил, когда пришел в военкомат. Также Вакарчук активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

Недавно Вакарчук, который отпраздновал 47-й день рождения, показал, какой "трофей" обнаружил в Харьковской области. Как оказалось, это установка "Град".

"Рашистский Град "утонул". Теперь он хороший)", - написал Вакарчук.