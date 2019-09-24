Во Львове задержали подозреваемых в торговле каннабисом и амфетамином

Полицейские документировали деятельность злоумышленников в течение нескольких месяцев.

Во Львове задержали подозреваемых в торговле каннабисом и амфетамином
Фото: npu.gov.ua

23 сентября полицейские задержали во Львове группировку, которая занималась сбытом каннабиса и амфетамина. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции.

Жители Львова возрастом от 19 до 26 лет принимали в интернете заказы на наркотики и после перечисления денег на банковскую карточку делали на территории Львова так называемые «закладки».

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, правоохранители установили поставщика марихуаны для этой группировки. Им оказался ранее судимый 55-летний житель Львовской области.

Полицейские документировали деятельность злоумышленников в течение нескольких месяцев.

Фото: npu.gov.ua

«Это очень важный этап, от которого зависит ход досудебного расследования и мера наказания за содеянное. Благодаря слаженной работе правоохранителей, нам удалось задержать не только закладчиков, но и установить организатора и поставщика наркотических веществ. За этот год это уже второе такое преступная группировка, деятельность которого нам удалось прекратить», - отметил замначальника Главного управления Нацполиции Львовской области полковник Тарас Сабанюк.

Фото: npu.gov.ua

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли амфетамин, каннабис, кусты конопли и специальное оборудование для ее выращивания. Кроме того, нашли не зарегистрированное ружье и два пистолета, патроны разного калибра, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещдоки.

Фото: npu.gov.ua

Исполнители и организатор группировки задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) УК Украины.

Вскоре суд изберет им меру пресечения. Мужчинам грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о сообщении о подозрении поставщику и избрании меры пресечения.

Напомним, в начале сентября в Николаеве правоохранители задержали злоумышленников, которые продавали наркотики и психотропы в настоящих орехах.

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