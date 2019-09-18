Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Николаеве, он был сильно пьян

У мужчины выявили две единицы оружия.

Полиция Николаева задержала мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства на автозаправке. Об этом сегодня сообщил первый замглавы Нацполиции региона Евгений Коваль, пишет пресс-служба полиции.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Коваль.

Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Мотивы преступления устанавливаются.

Судя по фото, подозреваемый не избавился от оружия.

Местное издание "Новости Николаева" сообщает со ссылкой на источник в прокуратуре, что у подозреваемого изъяты две единицы стрелкового оружия, в том числе и пистолет, из которого он, предположительно совершил убийство. На месте преступления было изъято несколько гильз «ПМ-овского» патрона калибра 9мм.

Напомним, сегодня днем на газовой заправке "Фактор" в Николаеве были убиты трое людей.

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