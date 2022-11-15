Крістіна Епплгейт сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Американська актриса Крістіна Епплгейт, відома за роллю сестри Рейчел у серіалі "Друзі" вже кілька років страждає від невиліковної хвороби. 2021 року 50-річна володарка премії "Еммі" повідомила, що у неї діагностовано розсіяний склероз.

Зірка серіалу “Друзі“ сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Довгий час актриса не з'являлася на публіці, проте вчора, 14 листопада, на Алеї слави у Голлівуді відбулася церемонія відкриття іменної зірки Крістіни Епплгейт. Це була її перша поява на публіці з того часу, як їй поставили страшний діагноз

Перед публікою зірка серіалу "Друзі" з'явилася у чорних штанах, блузі та приталеному піджаку, і на ній не було взуття. Актриса пересувалася насилу за допомогою тростини та підтримки колег, друзів та близьких. Вона помітно погладшала, але все одно виглядає чудово.

Зірка серіалу “Друзі“ сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Зірка серіалу “Друзі“ сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Насправді відкриття зірки Крістіни Епплгейт мало відбутися у 2020 році, але церемонію скасували через пандемію, а потім виявили хворобу.

Незабаром виходить останній сезон серіалу "Мертвий для мене", в якому актриса зіграла одну з ключових ролей. Зірка зізнається, що ця роль може стати для неї останньою, адже вона не знає, чи зможе у майбутньому з'явитися знову перед камерою.

Зірка серіалу “Друзі“ сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Крістіна Епплгейт - номінантка на премії "Золотий глобус" та "Тоні", вона зіграла в таких проектах, як "Кралечка", "Дуже погані матусі", "Безшлюбний тиждень", "Хто така Саманта?" та інших комедіях. У серіалі "Друзі" вона зіграла роль Емі - однієї із сестер Рейчел.

Зірка серіалу “Друзі“ сильно розповніла через невиліковну хворобу: фото

Нагадаємо, 52-річна Наомі Кемпбелл вперше показала підрослу дочку.


Анастасия Березовская, Тудей





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