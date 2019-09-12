Полиция Винницкой области задержала серийных похитителей медного кабеля с железной дороги

Подозреваемые могут быть причастные к краже кабеля более чем в 20 открытых производствах.

Полиция Винницкой области задержала в Немирове троих мужчин, причастных в серийным кражам медного кабеля с объектов железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

11 сентября во Немиров работники полиции остановили автомобиль "Опель Омега", на котором, по оперативной информации, передвигались подозреваемые в совершении кражи медных проводов из бетонных опор "Укрзализныци" в Черкасской области.

В иномарке находилось три человека - жители Бердичева в возрасте 32, 52 и 26 лет. Все они ранее судимы за имущественные преступления.

Сейчас злоумышленники задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как выяснилось, задержанные причастны к совершению более 20 аналогичных преступлений на территории других областей.

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