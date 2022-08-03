За дощем не видно було дороги: на Київ обрушилася потужна злива, фото та відео

У середу, 3 серпня, Київ накрила дуже потужна злива, особливо сильною була в центрі та західній частині. У столичній мерії попереджали про негоду, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на відео, якими діляться кияни у мережі.

Так, на кадрах - вид із салону автомобіля. Злива такої сили, що не видно дороги.

Серйозно дощило, зокрема, у Солом'янському районі Києва. Користувачі соцмережі Facebook поділилися фото, зняте на території житлового масиву "Відрадний".


"Хто жалівся, що огірки неполиті? Та ще й молився за дощик? Тепер давайте молитись за перемогу!", - жартують у мережі.


Потужна злива пройшлась центральною та західною частиною столиці, тоді як на Куренівці та біля м. Берестейська у Святошинському районі було майже сухо


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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