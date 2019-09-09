Пострадавшим при обвале дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен

Семьи погибших получат по 100 тыс. гривен.

?Пострадавшим при обвале дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен
Пошук живих на місці обвалу в Дрогобичі
Фото: lv.npu.gov.ua

Из резервного фонда бюджета Львовской области для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче выделили 1,3 млн гривен.

Соответствующее распоряжение подписал глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, сообщается на сайте Дрогобычского городского совета.

"Средства будут направлены на обеспечение высокоспециализированной медицинской помощи пострадавшим, оказание материальной помощи семьям погибших и семьям травмированных в результате разрушения части жилого дома в Дрогобыче", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие, которые получили травмы легкой и средней степени тяжести получат по 50 тыс. гривен; пострадавшие, которые получили травмы тяжелой степени тяжести - по 75 тыс. гривен; семьи погибших - по 100 тыс. гривен.

Кроме того, из городского бюджета Дрогобыча пострадавшим также выделили 115 тыс. гривен.

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа на ул. Грушевского, 101. В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия - 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города.

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