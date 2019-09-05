В Хмельницкой области изъяли наркотиков почти на два миллиона гривен

Полицейские зафиксировали 6 фактов сбыта дельцами наркопродукции.

В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали группу «закладчиков», а также изъяли наркотиков в общей сложности почти на два миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали наркодельцов вчера, 4 сентября во время очередного сбыта наркотиков. Это был 36-летний хмельнитчанин и 25-летний житель Ярмолинецкого района.

Фото: npu.gov.ua

Продажу наркотиков они осуществляли методом «закладок». Заказ принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские зафиксировали 6 фактов сбыта дельцами наркопродукции. Во время обыска по месту жительства задержанных, правоохранители изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсоров, из которого изготавливается амфетамин, а так же 200 грамм уже готового амфетамина, экстази, соли и другие наркотические таблетки. Кроме этого, полиция обнаружила оружие и патроны, а также оборудование для изготовления наркотиков. Все изъятое направлено на экспертизу.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества) УК Украины.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Павлограде правоохранители задержали двух мужчин, распространявших опий и метадон через "закладки". В ходе обыска полиция обнаружила наркотики, готовые к распространению. Общая стоимость изъятых наркотиков составила около 500 тыс. гривен.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через ДнепрВ Запорожье открыли памятник к 15-летию недостроенных мостов через Днепр
Под Киевом обнаружили автомобиль с мертвым мужчинойПод Киевом обнаружили автомобиль с мертвым мужчиной
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителейИспанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьмиВ Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми
В Киеве горел дом в недостроенном ЖК на Бережанской (обновлено)В Киеве горел дом в недостроенном ЖК на Бережанской (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Житомирской области мужчина погиб при взрыве снаряда на собственном участкеВ Житомирской области мужчина погиб при взрыве снаряда на собственном участке
При задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейскийПри задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейский
Двое заключенных сбежали из колонии во Львовской областиДвое заключенных сбежали из колонии во Львовской области
В Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидностиВ Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности
В Павлограде полиция задержала партию наркотиков стоимостью в 500 тыс. гривенВ Павлограде полиция задержала партию наркотиков стоимостью в 500 тыс. гривен
В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьмиВ Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми
В Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полицииВ Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции
Семьям погибших при пожаре в "Токио Стар" выплатят по 100 тыс. гривенСемьям погибших при пожаре в "Токио Стар" выплатят по 100 тыс. гривен
Во Львовской области отравилось четверо подростковВо Львовской области отравилось четверо подростков
В Херсонской области женщине дали восемь лет за продажу трехмесячного сынаВ Херсонской области женщине дали восемь лет за продажу трехмесячного сына
Последние новости
Подгружаем последние новости