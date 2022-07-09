У Дніпрі у дитини вимагали 35 тисяч гривень: "Зобов'язували сплатити неіснуючий борг"

У Дніпрі злочинна група вимагала гроші у 14-річної дитини. Погрожуючи потерпілому фізичною розправою, зловмисники вимагали сплатити неіснуючий борг.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зокрема, до поліції звернулася 36-річна жінка і повідомила, що її неповнолітній син має трьох чоловіків, які вимагають 35 тисяч гривень, погрожуючи йому насильством.

8 липня правоохоронцям вдалося затримати групу здирників при отриманні ними коштів. Зловмисниками виявились троє мешканців м. Дніпро, віком від 16 до 24 років.

У ході слідчих заходів в автомобілі, на якому пересувалися злодії, поліцейські вилучили речові докази, які б підтверджували злочинне діяння зловмисників.

Наразі двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.