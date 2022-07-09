У Дніпрі у дитини вимагали 35 тисяч гривень: "Зобов'язували сплатити неіснуючий борг"

поліція, машина поліції

У Дніпрі злочинна група вимагала гроші у 14-річної дитини. Погрожуючи потерпілому фізичною розправою, зловмисники вимагали сплатити неіснуючий борг.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зокрема, до поліції звернулася 36-річна жінка і повідомила, що її неповнолітній син має трьох чоловіків, які вимагають 35 тисяч гривень, погрожуючи йому насильством.

8 липня правоохоронцям вдалося затримати групу здирників при отриманні ними коштів. Зловмисниками виявились троє мешканців м. Дніпро, віком від 16 до 24 років.

У ході слідчих заходів в автомобілі, на якому пересувалися злодії, поліцейські вилучили речові докази, які б підтверджували злочинне діяння зловмисників.

Наразі двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
Аліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресіїАліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресії
Блок рекламы


Похожие новости
На Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відеоНа Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відео
"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі
Ракетний удар по Києву: став відомий стан пораненої дитиниРакетний удар по Києву: став відомий стан пораненої дитини
У Дніпрі з житлового будинку кинули гранату - від вибуху постраждала дитина: фото та відеоУ Дніпрі з житлового будинку кинули гранату - від вибуху постраждала дитина: фото та відео
Будь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОНБудь які вимоги до батьків сплатити кошти за видачу документів про освіту є незаконними — МОН
У Дніпрі рятують життя дівчинки, яка впала у вигрібну яму: "Батьки пиячили"У Дніпрі рятують життя дівчинки, яка впала у вигрібну яму: "Батьки пиячили"
Из Германии экстрадировали мошенника, выманившего 6 млн гривень у пяти украинцев
Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.
На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 15,7 млн гривень
"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости