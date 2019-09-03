Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей

Рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство.

Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
Фото: @Joana_SG_ on Twitter

Испанская танцовщица Хуана Санз Гарсия погибла во время выступления, когда на сцене рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство, сообщает Русская служба Би-би-си.

30-летняя актриса выступала в составе группы Super Hollywood Orchestra, главным хореографом и солисткой которого она является.

Она был срочно доставлена в больницу в бессознательном состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.

Около тысячи зрителей присутствовало на ее выступлении в городке Лас-Берланас, расположенном примерно в 100 км к северо-западу от Мадрида.

Трагедия произошла в два часа ночи в последний день традиционного музыкального фестиваля. В социальных сетях появились видеозаписи взрыва пиротехники на сцене.

Врач и медсестра, оказавшиеся среди зрителей, пытались оказать пострадавшей первую помощь до прибытия скорой.

В составе танцевальной группы Super Hollywood Orchestra 15 человек, среди которых не только танцоры, но и певцы, и музыканты. Эта группа должна была закрывать фестиваль в Лас-Берланас, который продолжался четыре дня.

По заявлению промоутеров группы, все предыдущие выступления также сопровождались фейерверками и пиротехническими эффектами, но никаких проблем не было.

Городские власти, которые организовали фестиваль, выразили соболезнования родным и близким погибшей актрисы.

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