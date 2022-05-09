Стартовая цена была 2 тысячи: на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет

Кузьма, Барбара, дочь Кузьмы Скрябина

В этой футболке легендарный музыкант послал в известном направлении путина прямо со сцены фестиваля.

Дочь погибшего музыканты Андрея Кузьменко (Скрябина) Барбара на днях выставила на аукцион личную вещь из гардероба легендарного отца – футболку. Стартовая цены лота составила 2 тысячи гривен, а деньги девушка планирует направить на помощь ВСУ.

Так, теперь стало известно, что футболку Кузьмы с надписью Georgia удалось продать, покупатель отдал за предмет гардероба внушительную сумму 255 тысяч гривен. Известно, что в этой футболке музыкант выступал на фестивале "Файне місто", где прямо со сцены послал нах*й роSSийского президента путина.

Отметим, что в марте дочь Кузьмы Скрябина Барбара возобновила работу благотворительного фонд имени своего отца. В свое время артист активно помогал украинским военным госпиталям. В 2015 году его жена основала в честь него благотворительный фонд, работу которого сейчас активизировала дочь Барбара. Фонд активировал свою деятельность на нужды больниц, военных и детских домов.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Я себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из УкраиныЯ себе не простил бы: Евгений Кошевой рассказал, почему с семьей не выехал из Украины
"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил"Украинская богиня": любимица Вакарчука Соловий впечатлила образом, экс-муж Дорофеевой Дантес оценил
"Я там был и варил борщ": Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами"Я там был и варил борщ": Клопотенко рассказал, как увидел мощь украинской армии своими глазами
"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов"36 дней жили в подвале": Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов
Как сон наяву: герой мемов с Анджелиной Джоли во Львове рассказал о встрече с актрисойКак сон наяву: герой мемов с Анджелиной Джоли во Львове рассказал о встрече с актрисой
Блок рекламы


Похожие новости
Дочь Кузьмы Скрябина продает личную вещь музыканта, чтобы помочь ВСУДочь Кузьмы Скрябина продает личную вещь музыканта, чтобы помочь ВСУ
За границу выехали более 600 тысяч учеников и 23 тысячи учителей, - ШкарлетЗа границу выехали более 600 тысяч учеников и 23 тысячи учителей, - Шкарлет
Wellboy представил кавер на песню Кузьмы Скрябина "Просто ми"Wellboy представил кавер на песню Кузьмы Скрябина "Просто ми"
С начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детейС начала вторжения РФ в Украине родилось почти 36,5 тысячи детей
Картину Марии Примаченко продадут на аукционе для помощи ВСУКартину Марии Примаченко продадут на аукционе для помощи ВСУ
Это была моя ошибка: Алина Паш заявила, что жалеет о сотрудничестве с русскимиЭто была моя ошибка: Алина Паш заявила, что жалеет о сотрудничестве с русскими
Требовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробностиТребовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробности
Более тысячи немецких врачей готовы работать в УкраинеБолее тысячи немецких врачей готовы работать в Украине
Сценарист сериала "Карточный дом" снимет документальный фильм о зверствах оккупантов на КиевщинеСценарист сериала "Карточный дом" снимет документальный фильм о зверствах оккупантов на Киевщине
С начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детейС начала войны в Украине зарегистрировали 24,8 тысячи браков и родилось более 26 тысяч детей
Последние новости
Подгружаем последние новости