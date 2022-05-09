Стартовая цена была 2 тысячи: на аукционе продали личную вещь Кузьмы Скрябина, сумма впечатляет

В этой футболке легендарный музыкант послал в известном направлении путина прямо со сцены фестиваля.

Дочь погибшего музыканты Андрея Кузьменко (Скрябина) Барбара на днях выставила на аукцион личную вещь из гардероба легендарного отца – футболку. Стартовая цены лота составила 2 тысячи гривен, а деньги девушка планирует направить на помощь ВСУ.

Так, теперь стало известно, что футболку Кузьмы с надписью Georgia удалось продать, покупатель отдал за предмет гардероба внушительную сумму 255 тысяч гривен. Известно, что в этой футболке музыкант выступал на фестивале "Файне місто", где прямо со сцены послал нах*й роSSийского президента путина.

Отметим, что в марте дочь Кузьмы Скрябина Барбара возобновила работу благотворительного фонд имени своего отца. В свое время артист активно помогал украинским военным госпиталям. В 2015 году его жена основала в честь него благотворительный фонд, работу которого сейчас активизировала дочь Барбара. Фонд активировал свою деятельность на нужды больниц, военных и детских домов.