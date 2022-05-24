Скидывались на похороны: Юрий Ткач со слезами на глазах рассказал о погибших на войне друзьях

Юрий Ткач, который занимается волонтерством и защищает родную землю от роSSийских оккупантов, потерял на войне своих друзей. Они вместе с украинским комиком стояли на страже спокойствия Киева, но погибли от вражеских пуль, информирует Апостроф.

О трагедии актер "Квартала 95" рассказал Славе Демину в свежем выпуске программы "Слава+". Из-за кома в горле и выступивших слез, Ткач не смог поделиться подробностями, лишь сказал, что это двое ребят.

Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"На той территории, где у нас была самооборона, где мы организовывались, сейчас приехали уже два парня, мы скидывались на похороны. Завтра будут похороны", - рассказал он во время записи интервью.

Юрий Ткач вступил в ряды территориальной обороны Киева на второй день войны. Он не стал этого афишировать, что привело к хейту в социальных сетях. Комик рассказывал, что под постами ему стали писать гадости и называть предателем, а также распространять слухи в сети, что он и еще несколько артистов бежали из Украины.

Семья юмориста первое время находилась с ним в столице, а когда город стали сильно бомбить, актер вывез жену и дочь на западную Украину, откуда они перебрались в Болгарию. Спустя два месяца разлуки Ткач увиделся с родными, и эта встреча растрогала его поклонников до слез.


Наталья Лавринец, Апостроф

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