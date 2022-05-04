За границу выехали более 600 тысяч учеников и 23 тысячи учителей, - Шкарлет

87 тысяч школьников приобщились к обучению в других областях Украины как вынужденные переселенцы.

В результате войны с Украины за границу выехали более 23 тысяч учителей и более 600 тысяч учеников. Об этом в интервью LB.ua сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

“Это те, которые подтверждены. Но думаю, что эти данные не слишком точны. Я общался с некоторыми директорами и ректорами, говорящими, что в среднем не идентифицировано, где конкретно находятся 10-15% учеников и студентов”, - отметил министр.

Вместе с тем, отметил министр, объем временно перемещенных детей, приобщившихся к обучению из других областей, достигает почти 87 тысяч. Больше всего таких детей – учеников школ, учреждений общего и среднего образования – во Львовской области: почти 24 тысячи.

В общей сложности, к обучению вернулись 3,7 млн учеников.

“Уже восьмую неделю образовательный процесс происходит в условиях военного положения. По данным департаментов образования, на 25 апреля все учреждения общего и среднего образования в 14 областях продолжают образовательный процесс в дистанционной форме. В трех областях – либо частично смешанное, либо очное обучение, в шести организован дистанционный процесс, частично – каникулы, частично – обучение остановлено. Во Львовской области в образовательных учреждениях где-то наполовину осуществляется очное обучение. Около 12 600 учреждений общего и среднего образования работают, и к обучению вернулись почти 3,7 миллиона учеников”, - отметил министр.

По словам Шкарлета, дистанционное обучение стало определенным спасением, позволяющим не привязываться к площадям, к наполненности классов, но обеспечить при этом максимально возможный объем привлечения детей к образовательному процессу.

“Мы существенно доработали и использовали наш информационный ресурс, нашу платформу Всеукраинская школа онлайн, на которой размещены уроки по всем школьным предметам. Вместе с компанией Google мы создали Всеукраинское онлайн-расписание – ребенок может приобщиться к усредненной программе из любого места и участвовать в образовательном процессе в полном формате.

Стартовал образовательный проект «Обучение без границ», общий с Минкультуры, Минобразования и ведущими украинскими телеканалами - ежедневные видеоуроки по каждой из тематик с 5 по 11 класс. Поэтому сегодня мы не привязываемся к площади, но гордимся тем, что можем приобщить каждого ребенка, который этого хочет и стремится, и каждого учителя к образовательному процессу”, - рассказал министр.

Для детей, не имеющих возможности участвовать в образовательном процессе, по словам министра, предусмотрели возможность пройти программу позже, создать индивидуальное образовательное пространство, индивидуальное траекторию для каждого.

“Ни один ребенок, по нашим рекомендациям, не должен быть отстранен от образовательного процесса. Учеба может быть отсрочена только во времени”, - резюмировал министр.