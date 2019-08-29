Семьям погибших при пожаре в "Токио Стар" выплатят по 100 тыс. гривен

Для пострадавших, которых в результате пожара госпитализировали, из областного бюджета выделят по 50 тыс.

Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" в ночь на 17 августа будет оказана материальная помощь в размере по 100 тысяч гривен.

Об этом заявил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов после заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Укринформ.

Кроме того, из областного бюджета выделят деньги и для пострадавших, которых в результате пожара госпитализировали. Они получат по 50 тыс. грн.

"Областная государственная администрация окажет материальную помощь в объеме 100 тысяч гривен каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар". Кроме того, компенсация в размере 50 тысяч гривен будет оказана тем постояльцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10", - сказал Дмитрий Радулов.

Финансовую помощь планируют предоставить уже до конца недели. Получат деньги члены семей погибших и пациентов ожогового центра, которые напишут заявления. Кроме того они будут должны доказать свое родство.

Представитель пострадавших вследствие пожара заявил, что совладелец отеля отказался оказывать финансовую помощь родственникам погибших и пострадавшим.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Суд отправил владельца одесской гостиницы "Токио Стар" в СИЗО без права залога.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.