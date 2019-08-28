В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом

Пострадавший скончался.

В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Фото: kiev.informator.ua

Ночью 28 августа в Киеве, на Окружной дороге из автомобиля выбросили мужчину с перерезанным горлом. В таком состоянии он прошел несколько десятков метров, пытаясь просить помощи у проезжающих мимо машин, но умер от потери крови.

Об этом сообщает "Информатор".

"По словам водителя, который был очевидцем происходящего, он двигался по Окружной дороге и увидел на обочине парня. Он шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако, мужчина все же остановился и вышел из автомобиля. Когда он подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови. Водитель попытался оказать пострадавшему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны. Перед смертью парень произнес слово «такси» однако мужчина так и не понял, был тот водителем или пассажиром", - пишет издание.

Другие свидетели рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета.

Фото: kiev.informator.ua

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и ищут автомобиль, который, возможно, был местом преступления.

Напомним, 16 августа в Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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