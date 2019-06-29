Количество погибших от падения дерева на базе отдыха возле Харькова выросло до двух
В реанимации умерла 27-летняя женщина.
В харьковской больнице скончалась 27-летняя женщина, пострадавшая в результате падения дерева накануне на территории базы отдыха в поселке Старый Салтов возле Харькова.
Об этом сообщили в Нацполиции области в субботу, 29 июня, передает Интерфакс.
Напомним, вчера из-за порыва ветра на базе отдыха возле Харькова упало дерево и придавило людей. 48-летняя женщина скончалась на месте.
27-летняя женщина и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение больницы в Харькове.
По данному факту начато расследование согласно ст.115 Уголовного кодекса ("убийство") с пометной "несчастный случай".
Напомним, осенью 2018 года Старый Салтов попал в новости, когда на одной из баз отдыха на уборщицу напал медведь.
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