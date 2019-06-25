В Кропивницком задержали банду рэкетиров
К преступной деятельности могут быть причастны полицейские.
Служба безопасности Украины и Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержали в Кропивницком участников преступной группировки, которые, по версии правоохранителей, занимались выбиванием из бизнесменов несуществующих долгов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, 6,5 тыс. долларов.
Участников банды задержали на одной из улиц города при получении ими части "дани" в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащего бизнесмену.
В состав ОПГ входили три человека, она контролировалась ранее судимым местным уголовным авторитетом. Кроме того, проверяется информация о причастности к их деятельности должностных лиц Нацполиции.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).
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