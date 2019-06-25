В Кропивницком задержали банду рэкетиров

К преступной деятельности могут быть причастны полицейские.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины и Департамент внутренней безопасности Нацполиции задержали в Кропивницком участников преступной группировки, которые, по версии правоохранителей, занимались выбиванием из бизнесменов несуществующих долгов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Оперативники задокументировали факт вымогательства рэкетирами у одного из предпринимателей, которого регулярно избивали в течение нескольких недель, 6,5 тыс. долларов.

Участников банды задержали на одной из улиц города при получении ими части "дани" в размере 16 тысяч гривен и ключей от автомобиля, принадлежащего бизнесмену.

Фото: ssu.gov.ua

В состав ОПГ входили три человека, она контролировалась ранее судимым местным уголовным авторитетом. Кроме того, проверяется информация о причастности к их деятельности должностных лиц Нацполиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 189 УК Украины (от 3 до 7 лет).