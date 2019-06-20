Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области

Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и пропала.

Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Фото: npu.gov.ua

В поселке Ивановка Одесской области правоохранители обнаружили тело пропавшей 13 июня 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Только что при отработке территории в селе Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятно тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы. После этого оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также будет проведено опознание родственниками.

"Сейчас владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня пошла в танцевальный кружок и пропала. К поискам девочки привлечены правоохранители, спасатели и авиация.

17 июня полиция разоблачила мужчину, который пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки.


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