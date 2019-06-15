Ущерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривен

Областная администрация обратилась за помощью в резервный фонд бюджета.

Ущерб от наводнения в Закарпатской области превысил 500 млн гривен
Фото: if.npu.gov.ua

Общая сумма убытков от майского паводка на Закарпатье превысила 500 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Областные службы завершили работу по установлению ущерба от паводка, который накрыл Закарпатья 20-25 мая. Наибольший ущерб понесли объекты коммунальной собственности. В семи районах необходимо восстановить 204 объекта на общую сумму 352,3 млн: речь идет о размытых автодорогах, разрушенных и поврежденных берегоукреплениях, заиленных руслах рек, поврежденных мостах и так далее.

Часть необходимых средств уже выделяется из резервных фондов областного и районных бюджетов.

Кроме Закарпатской ОГА за средствами в резервный фонд государственного бюджета обратились Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и бассейнового управления водных ресурсов «Тиса», поскольку комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердили нанесенный ущерб и осуществили расчет потребности на восстановление объектов государственного значения на общую сумму более 150 млн гривен.

Напомним, в конце мая - начале июня в Карпатах прошли сильные дожди, в результате которых уровень воды в реках поднялся на несколько метров, вода вышла из берегов и подтопила ряд населенных пунктов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.


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