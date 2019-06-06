В Германии дали второй пожизненный срок медбрату-серийному убийце

Изначально его обвиняли в убийстве 100 пациентов, но 15 случаях смертей, вину доказать не смогли.

В Германии дали второй пожизненный срок медбрату-серийному убийце
Фото: Deutsche Welle

Сегодня, 6 июня суд в Ольденбурге приговорил бывшего медбрата Нильса Хёгеля виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному заключению. Об этом пишет ресурс Deutsche Welle.

Суд констатировал особую тяжесть вины 42-летнего Хёгеля и запретил ему подавать прошение о досрочном освобождении после 15 лет тюрьмы.

В своем последнем слове убийца принес извинения каждому человеку, которого коснулась его преступная деятельность.

Хегель работал в клинике Ольденбурга и в больнице Дельменхорста с 2000 по 2005 годы. Изначально его обвиняли в убийстве 100 пациентов, но 15 случаях смертей, вину медбрата не смогли доказать. Защита заявляла о 55 убийствах и 14 попытках убийств. Возраст его жертв был от 34 до 96 лет.

Второй процесс по делу Хегеля, которому ранее уже дали пожизненный срок за убийство 6-ти пациентов, начался в октябре прошлого года.

"Первое заседание по делу серийного убийцы - предположительно самого опасного в послевоенной истории Германии - началось с минуты молчания в память об умерших. Соистцами выступали 120 родственников жертв", - отмечает издание.

Согласно обвинению, медбрат специально вводил находившимся в реанимации пациентам препараты, которые приводят к остановке сердца, а потом их реанимировал. В большинстве случаев это приводил к смерти больных. Следствие указывает, что Хегель делал это из-за скуки и стремления добиться уважения коллег.

Психиатр, который общался с медбратом, отметил, что убийства для Хегеля были подобны принятию наркотика.

Напомним, в конце апреля 2019 года полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу. Это был 35-летний сотрудник кипрской Нацгвардии Никос Метаксас.

Он признался, что совершил семь убийств и указал места, где похоронил тела трех жертв. Однако полиция подозревает, что жертв гварцейца могло быть больше.


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